Apple Watch Series 1 оказались популярнее Series 3 в 2018-м

Пользователи продукции Apple берут третье поколение смарт-часов преимущественно из-за LTE-модуля.

Apple Watch по-прежнему доминируют на рынке смарт-часов по итогам второго квартала 2018 года. Но самая востребованная модель — не последнего поколения. Об этом сообщает 9to5mac.

Доля рынка смарт-часов у Apple — 41%, лучший показатель. На втором месте с большим отрывом идёт Fitbit, его доля от общего числа продаж составляет 21%.

Аналитики Counterpoint выяснили, что в 9 из 10 случаев покупатель берёт Apple Watch Series 1, а не Series 3. Чаще всего пользователи приобретают версию третьего поколения с LTE-модулем.

Первое поколение Apple Watch представили в сентябре 2014 года. 12 сентября в 20:00 по Москве Apple покажет Apple Watch Series 4. Главное изменение в моделях нового поколения — уменьшенные рамки.