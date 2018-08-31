Huawei представила чип нового поколения

Huawei представила флагманский процессор нового поколения Kirin 980 на международной выставке IFA 2018.
Richard Yu, CEO of Huawei Consumer Business Group, on stage at #HuaweiIFA2018 with the new #Kirin980: A duo of power and intelligence with unrivalled Dual NPU technology. #ExperienceSmarter #IFABerlin #IFA18 pic.twitter.com/y77f2mln8Z— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 31 августа 2018 г.
Это первый чип для смартфонов, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу. Компания утверждает, что по процессорной производительности Kirin 980 опережает предшественника на 58–75%.
Также Huawei рассказала о возможностях искусственного интеллекта и сравнила новый процессор с главными конкурентами — Snapdragon 845 и A11. По словам представителей, Kirin 980 распознаёт изображение на 22% быстрее флагманского чипа от Qualcomm и в три раза быстрее процессора Apple.
Возможности чипа возрастут ещё больше благодаря программному обеспечению GPU Turbo. Оно увеличивает производительность графического процессора на 60% и снижает энергопотребление на 30%.
Первыми смартфонами с Kirin 980 будут Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro. 12 сентября Apple представит новые iPhone с чипом A12, также изготовленным по 7-нанометровому техпроцессу.
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