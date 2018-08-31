Huawei объявила о дате презентации смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro

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Huawei объявила о дате презентации смартфонов Mate 20 и Mate 20 Pro

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Фото © AP Photo/Mark Schiefelbein

Компания готовит флагманы с новым процессором, изготовленным по 7-нанометровой технологии.

Huawei представит серию смартфонов Mate 20 16 октября в Лондоне. Об этом сообщила компания на официальной странице в "Твиттере".

Электронный гигант покажет два устройства: базовую версию и увеличенную, с улучшенными характеристиками. Обе модели получат процессор нового поколения Kirin 980. Его компания представила 31 августа на выставке IFA.

Huawei на выставке IFA уже презентовала бюджетную версию нового поколения — Mate 20 Lite. Она оснащена четырьмя камерами (двумя основными и двумя фронтальными) и работает на процессоре среднего класса Kirin 710. Устройство будет стоить около 420 евро.

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