Galaxy S10 может получить камеру с высочайшим разрешением

Маленький размер мегапикселей не скажется плохо на качестве снимков, с технологией Samsung четыре точки будут работать как одна, что положительно скажется на снимках.

Samsung представила две фотоматрицы для смартфонов Bright GM1 на 48 и Bright GD1 на 32 МП. Первую может получить флагман Galaxy S10. Об этом сообщает TechRadar.

Камера с таким разрешением выдаст более яркие ночные снимки. Чем больше размер пикселя, тем больше света он пропускает. По идее, камера на 48 МП не должна качественно справляться с задачами, но тут используется технология Tetracell, позволяющая сразу четырём пикселям работать как один. Получается, камера на 48 МП будет работать, как на 12 МП.

Ранее сообщалось, что Galaxy S10 и S10+ получат селфи-камеры под экраном, но будут видны снаружи. Скорее всего, речь идёт о вырезе в форме точки. Сканеры отпечатков пальцев у обеих моделей также будут расположены под экраном, обе модели получат тройные основные камеры.