iPad Pro (2018) получил мощную зарядку, которая считалась зарядкой для iPhone

Посмотрите на комплектацию и вспомните летние утечки о быстрой зарядке для смартфонов Apple. Всё сходится.

iPad Pro (2018) получил мощный адаптер в комплекте, который считался адаптером для новых iPhone. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Apple.

В коробке с планшетом будет лежать адаптер с портом USB‑C мощностью 18 Вт. Это тот самый аксессуар, из-за которого аналитики полагали, что iPhone XS, XS Max и XR получат быстрые зарядки в комплекте и разъём USB-C. Летом он появлялся в Сети на рендерах и живых фото.

Напомним, iPad Pro (2018) вышел с разъёмом USB-C, а не Lightning. Планшет работает на 7-нанометровом чипе A12X Bionic. В нём также есть Face ID, но отсутствуют кнопка "Домой" и разъём для наушников.