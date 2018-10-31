Представлен смартфон с двумя экранами, но без селфи-камеры

Чтобы сделать селфи, нужно перевернуть смартфон задней панелью к себе. Вы увидите себя на втором экране и сделаете снимок с основной камеры.

ZTE представила смартфон Nubia X с двумя экранами. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Внешне это обычный безрамочник, второй дисплей располагается на задней панели, его диагональ составляет 5,1 дюйма. Интересно, что в выключенном состоянии можно не заметить, что на крышке расположен экран, в нерабочем состоянии он принимает цвет задней панели.

This is the Nubia X, a dual-screen phone with a very high screen ratio.

Source: Weibo 字幕 GOUBA pic.twitter.com/L2So4FdzNU — Ice universe (@UniverseIce) 31 октомври 2018 г.

Вторая особенность смартфона — отсутствие фронтальной камеры. Сделать селфи поможет второй дисплей. Для этого нужно активировать основную камеру и перевернуть смартфон крышкой к себе. Третья фишка — сразу два сканера отпечатков пальцев на левой и правой боковых гранях.

Смартфон оснащён основным дисплеем с диагональю 6,26 дюйма и разрешением Full HD+, он работает на процессоре Snapdragon 845, имеет аккумулятор с ёмкостью 3800 мАч и основную камеру с разрешением 16+24 МП. Устройство будет работать на Android 8.1 Oreo с оболочкой nubia UI 6.0.

Nubia X поступит в продажу в трёх версиях. Вариант на 6+64 Гб будет стоить 473 доллара, на 8+128 Гб — 530 долларов и 8+256 Гб — 602 доллара. Смартфон будет доступен в чёрном, сером, золотистом и голубом цветах. С последним вариантом расцветки он будет чуть дороже других.