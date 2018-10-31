У многих американцев перестал работать двухсимочный iPhone

Проблемы наблюдаются только у одного оператора — Verizon. Компания пообещала исправить неполадку до конца года.

Владельцы новых айфонов жалуются на работу второй сим-карты в США. Пользователи не могут заходить в Интернет и передавать данные, сообщает PCMag.

Как выяснилось, с проблемами столкнулись только владельцы iPhone XS и XR, которые являются клиентами сотового оператора Verizon. Оказалось, что если настроить тариф оператора на электронную симку (eSim), то устройство переключится на сеть 2G. Получается, что пользоваться интернетом в таком случае невозможно. Причём с физической сим-картой Verizon таких проблем не замечено.

Оператор уже отреагировал на проблему и заявил, что тесно сотрудничает с Apple и надеется быстро устранить сбой. Судя по официальному сообщению, Verizon надеется исправить неполадку до конца года.

Напомним, что новые iPhone имеют как слот для физической сим-карты, так и eSim-модуль, который можно использовать как вторую сим-карту. Для этого нужно подключить у оператора необходимый тариф и запрограммировать его на eSim. Из-за юридических особенностей технология eSim на данный момент недоступна в нашей стране.