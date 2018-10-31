Старый Apple Pencil оказался несовместим с новыми iPad Pro

Для владельцев iPad: если вы хотите обновить планшет, вам придётся докупать к нему стилус.

Apple Pencil 2 был представлен вместе с новыми iPad Pro. Теперь стало известно, что он совместим только с моделями Pro последнего поколения, к другим iPad он не подходит. Об этом сообщает MacRumors.

Также Apple Pencil первого поколения несовместим с новыми iPad Pro. Если вы хотите обновить планшет, вместе с новой моделью придётся покупать и стилус, а аксессуар первого поколения продавать вместе со старым iPad.

iPad Pro и Apple Pencil 2 представили 30 октября в Нью-Йорке (США). Новый стилус крепится к планшету и заряжается от него с помощью магнитов на боковой грани устройства. iPad Pro вышли в двух версиях: на 11 и 12,9 дюйма. Они также интересны безрамочным корпусом, экраном Liquid Retina и Face ID.