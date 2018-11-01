Apple официально похоронила iPhone 5

Культовый среди фанатов Apple аппарат, представленный в 2012 году, официально ушёл на пенсию.

Apple официально признала устаревшим iPhone 5 — смартфон, вышедший в 2012 году, сообщает 9to50mac.

Смартфон появился в обновлённом списке устаревших продуктов, опубликованном на сайте Apple. С этого момента девайс не поддерживается компанией, на него не распространяются условия гарантии и смартфон не имеет шансов получить новую версию iOS. Как правило, Apple признаёт устаревшим девайс, вышедший больше пяти лет назад.

Девайс был презентован в 2012 году и стал первым смартфоном Apple с 4-дюймовым дисплеем. Форм-фактор iPhone 5 был повторён его последователями — смартфонами iPhone 5s, iPhone 5c и iPhone SE.