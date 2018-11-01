Обнаружен газ, который может уничтожить iPhone

Выяснилось, что смартфоны Apple имеют конструктивную особенность, из-за чего айфоны крайне восприимчивы к гелию.

Пользователь Reddit рассказал о странном отключении iPhone из-за утечки гелия. Специалисты iFixit объяснили, почему этот газ крайне губителен для девайсов.

Инцидент произошёл в прошлом месяце в одной из больниц Иллинойса. После того как в медучреждении был установлен МРТ-сканер, у врачей и посетителей начали выходить из строя iPhone. Местный сисадмин, которому велели разобраться с проблемой, сперва подумал о сильном магнитном поле, которое генерирует устройство. Однако впоследствии оказалось, что в поломке гаджетов виновен гелий.

Судя по всему, во время монтажа МРТ-сканера произошла утечка газа. Примерно 120 литров гелия, который используется для охлаждения медицинского устройства, распространилось по больнице. В результате этого пострадало как минимум 40 айфонов, причём аппараты на Android работали в штатном режиме.

Эксперты iFixit выяснили, что молекулы гелия достаточно малы и могут нанести вред микроэлектромеханическим системам устройства. Например, акселерометрам и гироскопам, которые установлены в iPhone. Они частично состоят из кварцевых элементов, которые подвержены разрушению при воздействии газа. Специалисты порекомендовали дать айфонам "отлежаться", чтобы весь газ выветрился из аппарата.