iPad Pro 2018 показал высочайшую скорость, равную MacBook Pro

Безрамочный планшет с системой распознавания лица был протестирован на бенчмарке. Результаты соответствуют словам Тима Кука.

iPad Pro 2018 показал высочайшую скорость ядер в тесте GeekBench. Об этом сообщает 9To5Mac.

В одноядерном тесте планшет нового поколения набрал 5030 баллов, а в многоядерном — 18 217 баллов. Результат оказался почти таким же, как у MacBook Pro 2018 на Intel Core i7, профессиональный ноутбук незначительно обгоняет планшет в многоядерном тесте.

Также iPad Pro 2018 в два раза обошёл предшественника iPad Pro 2017 в многоядерном тесте (18 217 баллов против 9310). Напомним, Тим Кук говорил, что планшет последнего поколения быстрее 92% компьютеров.

iPad Pro 2018 работает на 7-нанометровом процессоре A12X. Он вышел в двух версиях — на 11 и 12,9 дюйма. Их минимальная стоимость составляет $799 и $999 соответственно.