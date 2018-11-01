Apple Watch станут популярнее почти в два раза в следующем году

Число отгруженных экземпляров в магазины электроники должно увеличиться на 40% по сравнению с показателем в этом году.

Аналитики UBS ожидают повышения спроса на Apple Watch благодаря модели последнего поколения.

По итогам 2018 года число отгруженных смарт-часов из Купертино всех поколений должно составить 24 миллиона. В 2019 году этот показатель должен увеличиться до 33 миллионов, или на 40%.

Аналитики также отмечают повышение спроса на Apple Watch по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году компания из Купертино отгрузила 18 миллионов смарт-часов, в 2018-м ожидается 24 миллиона отгрузок.

Apple Watch Series 4 интересны новыми возможностями. К примеру, носимый девайс последнего поколения распознаёт падение владельца и может сообщить скорой, если он долго не встаёт. Также он умеет замерять ЭКГ. Функция официально будет доступна только в США, но жители других стран смогут воспользоваться ей, поменяв регион на Штаты.