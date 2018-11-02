iPhone-2019 получат Face ID нового поколения

Аналитик рассказал о возможных улучшениях камеры и способа разблокировки экрана в смартфонах Apple следующего года.

iPhone 2019 года получат усовершенствованную систему Face ID. Об этом сообщает аналитик Минг-Чжи Куо MacRumors.

В первую очередь в 3D-сканере будет увеличена мощность инфракрасного излучения. Так, пользователь сможет беспрепятственно разблокировать смартфон при ярком свете. Основными поставщиками сканера станут IQE, Lumentum и Win Semi.

Аналитик добавил, что основная камера iPhone 2019 года не получит 3D-модуля. Ранее сообщалось, что так Apple усовершенствует дополненную реальность.

Также Куо рассказал об iPad следующего поколения. По его словам, он выйдет в четвёртом квартале 2019 года или первом 2020 года. В планшете будет усовершенствована камера. С новой технологией пользователь сможет создавать 3D-модели в реальном времени.