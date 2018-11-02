Полностью безрамочный Galaxy S10 появился на 3D-изображениях

В нём вырез для селфи-камеры будет прямо в экране. Это позволит добиться максимальной безрамочности.

Дизайнер Вениамин Гескин опубликовал 3D-рендер Samsung Galaxy S10 на странице в "Твиттере".

Смартфон нарисован на основе последних слухов. Он получился полностью безрамочным, передняя камера расположена отдельно от верхней рамки, вырез под неё размещён в дисплее. Ранее о таком решении писал Bloomberg.

Ранее стало известно, что Samsung откажется от сканера радужной оболочки в Galaxy S10. Получается, на передней панели у него будет только один модуль, всё сходится.

Также оба смартфона будут оснащены тройными основными камерами, дактилоскопическим сканером под экраном и сверхбыстрым чипом памяти UFS 3.0. Смартфоны представят в конце февраля следующего года на выставке MWC 2019.