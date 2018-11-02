Полностью безрамочный Galaxy S10 появился на 3D-изображениях

Дизайнер Вениамин Гескин опубликовал 3D-рендер Samsung Galaxy S10 на странице в "Твиттере".
This must be it. #GalaxyS10 pic.twitter.com/19MMu5TZZT— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 31 октября 2018 г.
Смартфон нарисован на основе последних слухов. Он получился полностью безрамочным, передняя камера расположена отдельно от верхней рамки, вырез под неё размещён в дисплее. Ранее о таком решении писал Bloomberg.
Ранее стало известно, что Samsung откажется от сканера радужной оболочки в Galaxy S10. Получается, на передней панели у него будет только один модуль, всё сходится.
Также оба смартфона будут оснащены тройными основными камерами, дактилоскопическим сканером под экраном и сверхбыстрым чипом памяти UFS 3.0. Смартфоны представят в конце февраля следующего года на выставке MWC 2019.
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