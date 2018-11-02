Илон Маск: Apple больше не поражает нас

Известный предприниматель рассказал об отношении к электронному гиганту из Купертино. Он сравнил роль компании для общества в прошлом и сейчас.

Бизнесмен Илон Маск выразил отношение к продукции Apple. Об этом сообщает Business Insider.

— Не так много продуктов действительно делают нас счастливее. Долгое время это делала Apple. Я по-прежнему считаю, что компания создаёт прекрасные телефоны. Я всегда пользовался и по-прежнему пользуюсь iPhone. Но Apple выпускала продукты, которые нас прямо поражали. Она по-прежнему делает прекрасные продукты, но они уже менее значимы, — сказал Маск.

Бизнесмен сравнил Apple с Tesla. Он хочет, чтобы его электромобили поражали пользователей так же, как смартфоны из Купертино в прошлом.

— Не думаю, что люди обязательно побегут в магазин за iPhone 11. Но с Tesla мы хотим делать продукцию, которую люди будут любить, — заключил предприниматель.

Ранее выяснилось, что сотрудники Tesla уверены, что делают мир лучше. Такого убеждения придерживается 91,2% сотрудников компании, по данным сервиса для анонимных опросов Blind.