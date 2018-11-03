Официально восстановленный iPhone 8 появился в продаже

Стоимость смартфона — на 15% ниже нового. Перед выходом он прошёл все необходимые тесты.

Apple начала продажи официально восстановленного iPhone 8. Модель доступна на официальном сайте компании в разделе восстановленных устройств.

Смартфон стоит на 15% дешевле нового экземпляра. Цена iPhone 8 на 64 ГБ составляет $499. Также в продаже должен появиться восстановленный 8 Plus. Его минимальная стоимость составит $599. Дата их появления и цены в России не сообщаются.

Официально восстановленные устройства перед выходом в продажу проходят тесты на производительность, как и новые модели. Также в них заменяют детали в случае неисправности.

iPhone 8 и 8 Plus представили в сентябре 2017 года. Они получили стеклянные корпуса для поддержки беспроводной зарядки и мощные чипы A11 Bionic для лучшего воспроизведения дополненной реальности. Также они оснащены более светосильной оптикой в камерах относительно iPhone 7 и 7 Plus.