В самом дорогом и мощном Huawei нашли заводской брак

Пользователи смартфона недовольны экраном: в темноте по краям он становится зелёным.

Пользователи Huawei Mate 20 Pro жалуются на брак экрана: по краям дисплея образуется зелёный цвет. Об этом сообщает GizmoChina.

Представители компании ответили на жалобы покупателей. Они считают образование зелёного цвета закономерным явлением, но не отказываются от ответственности. По их словам, дефект образуется из-за особенности OLED-дисплея: он согнут по краям, что влияет на восприятие цветов под разными углами.

Интересно, что такая проблема наблюдается только у смартфонов с дисплеем от LG. Напомним, у Huawei два поставщика экранов для Mate 20 Pro — BOE и LG. На смартфонах с EMUI производителя дисплея можно узнать в настройках.

Huawei Mate 20 Pro получил тройную камеру, 7-нанометровый процессор Kirin 980 и ёмкий аккумулятор на 4200 мАч. Вместе с ним были представлены упрощённый Mate 20 и игровой Mate 20X.