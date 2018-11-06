iPhone XR стал худшим смартфоном Apple по скорости Интернета

Специалисты измерили скорость передачи данных в сети LTE у трёх новых iPhone. XR ожидаемо занял последнее место.

Скорость передачи данных в Сети LTE у iPhone XR оказалась значительно ниже, чем у XS и XS Max. об этом сообщает PC Magazine.

При сильном сигнале Сети XS и XS Max работают со скоростью 400 Мбит/с, XR же со скоростью в два раза ниже — около 200 Мбит/с. Такая же скорость передачи данных у iPhone X.

По мере снижения сигнала Сети XS и XS Max не теряют преимущества. При слабом сигнале их скорость передачи данных составляет 55 Мбит/с, скорость загрузки XR опускается до 32 Мбит/с.

Отметим, что в iPhone XR Apple не экономила на комплектующих для соединения с Сетью. Все три новых смартфона работают на модеме последнего поколения Intel XMM7560.

Цена XR на 25% ниже стоимости XS. Apple позиционирует его как бюджетный iPhone, который может быть доступен каждому.