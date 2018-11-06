Назван цвет складного смартфона Samsung

Читайте также

Назван цвет складного смартфона Samsung

263

Фото: © AP Photo/Ahn Young-joon

Авторитетное издание поделилось информацией о цвете корпуса и объёме накопителя революционного смартфона.

Складной смартфон Samsung Galaxy F выйдет в серебристом цвете корпуса. Об этом сообщает SamMobile в "Твиттере".

Также он получит переднюю панель с тонкими рамками чёрного цвета, дополняет PhoneArena. Диагональ экрана устройства составит 7,3 дюйма. Оно будет оснащено двумя слотами для сим-карты и 512 ГБ накопителя.

Прототип или рендеры Galaxy F покажут 7 ноября на Samsung Developer Conference. Компания хочет анонсировать складной смартфон раньше Huawei. Скорее всего, полная презентация Galaxy F состоится на Mobile World Congress в начале января 2019 года, там же гибкое мобильное устройство покажет LG.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×