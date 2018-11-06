AirPods 2 могут представить уже в ноябре этого года

Беспроводные наушники AirPods 2 нашли в базе данных о товарных знаках и сертификационных документах. Об этом сообщает MacRumors.
Устройство было зарегистрировано 1 ноября. Скорее всего, его представят в ближайшем будущем. Есть вероятность, что наушники будут презентованы уже в ноябре этого года.
Аксессуары зарегистрированы под номером REV1.1. Напомним, номер актуальных AirPods — REV1.0. Отмечается, что гаджет поддерживает сеть Bluetooth 5.0.
Также ожидается, что наушники получат обновлённый чип W3 и поддержку фонового распознавания фразы "Эй, Сири". Ранее ходили слухи о добавлении шумоподавления в наушники.
Осенью 2018 года состоялись две презентации Apple. 12 сентября были показаны новые iPhone и Apple Watch, а 30 октября — обновлённые MacBook Air, Mac mini и iPad Pro.
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