Nokia 9 с пятью камерами появился на рендерах

Читайте также

Nokia 9 с пятью камерами появился на рендерах

1

Фото: © Vesa Moilanen / Lehtikuva via AP

В Сети появились рисунки необычного флагмана на основе последних утечек информации.

Дизайнер Вениамин Гескин опубликовал рендеры Nokia 9 с пятью основными камерами на странице в "Твиттере".

Ранее в Сети появилось живое фото смартфона. Рисунок составлен на основе этой утечки информации. Передняя панель напоминает субфлагман Nokia 9 — толстые верхняя и нижняя рамки, тонкие боковые, "чёлки" нет, сверху логотип бренда. Ранее рендер Nokia 9 опубликовало издание 91 Mobiles на видео.

Гескин также указал возможные характеристики смартфона. По его мнению, девайс получит 5,9-дюймовый экран с разрешением QHD и пропорциями 18:9, чип Snapdragon 845, 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб накопителя, аккумулятор с ёмкостью 4150 мАч и защиту от воды и пыли.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×