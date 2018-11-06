Nokia 9 с пятью камерами появился на рендерах

В Сети появились рисунки необычного флагмана на основе последних утечек информации.

Дизайнер Вениамин Гескин опубликовал рендеры Nokia 9 с пятью основными камерами на странице в "Твиттере".

This is Nokia 9 with 5 rear camera lenses, 5.9-inch QHD 18:9 display, Snapdragon 845, 8GB of RAM, 128GB storage, 4,150mAh battery and water and dust resistance.



(via https://t.co/25lBMQJrpH) pic.twitter.com/pLaIGt9Kwc — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 6 ноября 2018 г.

Ранее в Сети появилось живое фото смартфона. Рисунок составлен на основе этой утечки информации. Передняя панель напоминает субфлагман Nokia 9 — толстые верхняя и нижняя рамки, тонкие боковые, "чёлки" нет, сверху логотип бренда. Ранее рендер Nokia 9 опубликовало издание 91 Mobiles на видео.

Гескин также указал возможные характеристики смартфона. По его мнению, девайс получит 5,9-дюймовый экран с разрешением QHD и пропорциями 18:9, чип Snapdragon 845, 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб накопителя, аккумулятор с ёмкостью 4150 мАч и защиту от воды и пыли.