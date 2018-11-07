Xiaomi представила альтернативу AirPods в пять раз дешевле

Xiaomi представила беспроводные наушники Mi AirDots Youth Edition. Они могут стать самой доступной альтернативой Apple AirPods. Об этом сообщает GSMArena.
Xiaomi unveils Mi AirDots Youth Edition, $30 truly wireless earbuds https://t.co/HfFg5gtnhd pic.twitter.com/YwutoAydHE— GSMArena.com (@gsmarena_com) 6 ноября 2018 г.
Внешне Mi AirDots Youth Edition представляют собой два наушника, которые не соединены между собой, и чехол, также работающий в качестве док-станции. Каждый наушник весит по 4,2 г. Аксессуары получили 7,2-миллиметровые динамики и Bluetooth 5.0. Наушники оснащены аккумулятором с ёмкостью 40 мАч — это обеспечит до пяти часов работы без подзарядки, кейс — 350 мАч.
Управление осуществляется с помощью сенсорных панелей, размещённых на обоих наушниках. Аксессуары совместимы с Android- и iOS-устройствами.
Наушники поступят в продажу в Китае 11 ноября, дата их появления в других регионах и на международных торговых площадках не сообщается. Цена Mi AirDots Youth Edition составит $29. Напомним, AirPods на момент выхода наушников от Xiaomi стоят $160, то есть в пять с половиной раз дороже.
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