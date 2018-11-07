Xiaomi представила альтернативу AirPods в пять раз дешевле

Эти беспроводные наушники подключаются к Android- и iOS-устройствам, управление осуществляется с помощью сенсорных панелей.

Xiaomi представила беспроводные наушники Mi AirDots Youth Edition. Они могут стать самой доступной альтернативой Apple AirPods. Об этом сообщает GSMArena.

Внешне Mi AirDots Youth Edition представляют собой два наушника, которые не соединены между собой, и чехол, также работающий в качестве док-станции. Каждый наушник весит по 4,2 г. Аксессуары получили 7,2-миллиметровые динамики и Bluetooth 5.0. Наушники оснащены аккумулятором с ёмкостью 40 мАч — это обеспечит до пяти часов работы без подзарядки, кейс — 350 мАч.

Управление осуществляется с помощью сенсорных панелей, размещённых на обоих наушниках. Аксессуары совместимы с Android- и iOS-устройствами.

Наушники поступят в продажу в Китае 11 ноября, дата их появления в других регионах и на международных торговых площадках не сообщается. Цена Mi AirDots Youth Edition составит $29. Напомним, AirPods на момент выхода наушников от Xiaomi стоят $160, то есть в пять с половиной раз дороже.