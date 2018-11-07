Обновлённые iPad Pro стали лучше понимать владельцев

Пользователь сможет задать планшету команды, которые будут выполнены после одного нажатия или голосовой команды.

Обновлённые iPad Pro получили поддержку приложения Siri Shortcuts. Об этом сообщается на странице программы в App Store в разделе "Что нового".

Siri Shortcuts упрощает управление устройством. С ним девайсу можно задать команды, которые будут выполнены после одного нажатия или голосовой команды. Например, заказать еду, создать плейлист, не добавляя аудиозаписи вручную, поменять размер фотографий.

iPad Pro 2018 представили 30 октября на презентации Apple. Компания показала две версии планшета: 11- и 12,9-дюймовую. Они получили безрамочные корпуса, мощнейшие чипы A12X и Face ID. Продажи устройства в США начнутся 7 ноября.