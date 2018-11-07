iPhone за 100 тысяч упал на асфальт и не разбился

Обзорщики протестировали прочность чехла для самого дорогого смартфона Apple, защищённого по военному стандарту.

Издание Cult of Mac устроило дроп-тест золотистому iPhone XS Max в чехле Impact от Casetefy. Смартфон упал на асфальт, керамический пол, а также в раковину и уцелел.

Кейс выполнен из материала Qitech. Чехол тонкий, но защищён по военному стандарту и двуслойный, это в два раза увеличивает противоударность и без того прочного материала.

Энтузиасты испытали защиту чехла в ситуациях, когда смартфон может выскользнуть из руки. Смартфон падал на асфальт, когда его доставали из кармана, при выходе из машины, на керамический пол со стола и в ванную. После нескольких дроп-тестов на нём и чехле не оказалось даже царапин.

iPhone XS и XS Max защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Ранее оба смартфона испытали на прочность без чехла, все тесты устройства провалили — при падении у смартфонов разбивались стеклянные корпусы с обеих сторон.