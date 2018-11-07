iPhone X внезапно загорелся ночью: владелица получила ожоги

Пользователь Сети рассказал, как смартфон Apple задымился и загорелся, заряжаясь.

iPhone X загорелся ночью, будучи подключённым к зарядному устройству. Об этом сообщил пользователь Reddit, прикрепив к посту фото в качестве доказательства.

Автор поста указал, что это девайс его сестры. На снимках показан смартфон с расплавившимся корпусом в области порта Lightning.

Сообщается, что iPhone загорелся внезапно на кровати. Девушка получила ожоги руки. В суд потерпевшая подавать не стала. Apple пока не отреагировала на инцидент.

Подобный случай произошёл минувшим летом. 18-летняя жительница США сообщила, что её iPhone (модель не указывается) загорелся во время сна, будучи подключённым к зарядке, и обжёг ей руку.