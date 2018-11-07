Samsung представила революционный складной дисплей

С новым экраном мобильное устройство можно будет сгибать. Так девайс с большим дисплеем легко уместится в карман.

Samsung представила складной дисплей Infinity Flex на Samsung Developer Conference в Сан-Франциско.

Возможности смартфона с таким экраном были продемонстрированы на прототипе складного мобильного устройства. В согнутом состоянии им можно пользоваться как классическим смартфоном и без труда носить в кармане, в разогнутом он становится полноценным планшетом с большой диагональю дисплея. На прототипе размещены два экрана: один — на задней панели и работает в согнутом состоянии, второй — в разогнутом.

Также представители Samsung показали пользовательский интерфейс складного смартфона. В согнутом состоянии он работает как смартфон, в разогнутом — как планшет. Google оптимизирует интерфейс Android под него. Разработчики получат возможность создавать и оптимизировать приложения под складной смартфон.

Массовое производство Infinity Flex начнётся в ближайшие месяцы. Первый складной смартфон Samsung будет представлен в следующем году.