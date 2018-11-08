Приложения на Android можно будет обновлять не закрывая

Пользователь операционной системы Android продолжит пользоваться любимым приложением, пока апдейт будет устанавливаться.

Процесс обновления приложений на Android будет усовершенствован в недалёком будущем. Об этом сообщили на Android Dev Summit, передаёт The Verge.

Разработчики видят два способа улучшения процесса обновления. Первый: уведомления об исправлении ошибок и совершенствовании системы защиты будут показаны в виде сообщения при запуске программы. Второй: возможность обновлять приложения, не закрывая их. Юзер продолжит пользоваться программой, пока её апдейт будет устанавливаться.

Сообщается, что такие нововведения не просто сделают пользование Android-приложениями удобнее. Они ускорят процесс обновления при обнаружении критических ошибок или уязвимостей.

На Samsung Developer Conference также было сказано, что Google оптимизирует интерфейс Android под складные смартфоны. На том же мероприятии Samsung представила гибкий дисплей Infinity Flex и прототип складного смартфона.