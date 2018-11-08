OnePlus хочет забрать пользователей iPhone себе

С обновлённым приложением компании для передачи данных файлы со смартфона Apple можно перенести на устройство OnePlus.

В начале года OnePlus представила приложение OnePlus Switch, с помощью которого можно передать данные со старого смартфона на новый. Теперь компания добавила в него поддержку iPhone. Юзеры смогут перенести данные со смартфона Apple на OnePlus, передаёт PhoneArena.

Компания тестирует версию OnePlus Switch для iOS. Чтобы передать данные с iPhone на OnePlus, нужно поднести устройства друг к другу, открыть приложение и задать соответствующую команду. После выполнения этой операции текстовые сообщения, фото, видео и другие данные будут скопированы и перенесены со старого смартфона на новый.

OnePlus разработала это приложение для упрощения передачи файлов и повышения привлекательности своих смартфонов. Известно, что пользователи неохотно обновляют мобильные устройства во многом из-за долгого и утомительного процесса передачи данных. Теперь перейти на OnePlus без труда могут и владельцы iPhone.