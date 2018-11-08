Galaxy S8, S8+ и Note 8 не получат революционный интерфейс Samsung

Прошлогодние флагманы корейской компании останутся на старой оболочке. Samsung не оптимизирует под них новый пользовательский интерфейс.

Смартфоны 2017 года Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8 не получат пользовательский интерфейс нового поколения One UI. Об этом сообщает Tom's Guide.

Напомним, Samsung представила новый пользовательский интерфейс на Samsung Developer Conference. Он заменит Samsung Experience, который пришёл на смену Touch Wiz. One UI получила минималистичный дизайн. Главное нововведение — Focus Blocks. Эта функция делит экран на просматриваемую область и область взаимодействия. Это должно сделать удобнее управление безрамочным смартфоном.

Публичная бета-версия One UI будет доступна для разработчиков в США, Германии и Южной Корее. Стабильная версия пользовательского интерфейса выйдет на Galaxy S9, S9+ и Note 9 в январе 2019 года вместе с Android Pie.