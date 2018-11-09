Лысый и пьяный. Названы самые обсуждаемые эмодзи на iPhone

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Лысый и пьяный. Названы самые обсуждаемые эмодзи на iPhone

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Фото © Flickr/TaylorHerring

Исследователи изучили интерес пользователей к новым смайликам на основе активности в "Твиттере".

Emojipedia назвала 25 самых обсуждаемых в "Твиттере" эмодзи из добавленных в iOS 12.1. В рейтинге подсчитано количество лайков, ретвитов и комментариев под твитами с этими смайликами.

Самым популярным эмодзи оказался лысый человек. Он собрал больше всех лайков. На втором месте идёт пьяный смайлик, на третьем — улыбающееся лицо с тремя сердечками, на четвертом — человеческая стопа, и замыкает пятерку умоляющий эмодзи.

Частота использования новых смайликов может отличаться от внимания в "Твиттере". Emojipedia просто проанализировала интерес со стороны пользователей.

В iOS 12.1 Apple добавила 158 новых эмодзи. Woozy Face заслужил отдельного внимания от фанатов iOS-устройств и ведущих западных медиа.

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