Лысый и пьяный. Названы самые обсуждаемые эмодзи на iPhone

Исследователи изучили интерес пользователей к новым смайликам на основе активности в "Твиттере".

Emojipedia назвала 25 самых обсуждаемых в "Твиттере" эмодзи из добавленных в iOS 12.1. В рейтинге подсчитано количество лайков, ретвитов и комментариев под твитами с этими смайликами.

Самым популярным эмодзи оказался лысый человек. Он собрал больше всех лайков. На втором месте идёт пьяный смайлик, на третьем — улыбающееся лицо с тремя сердечками, на четвертом — человеческая стопа, и замыкает пятерку умоляющий эмодзи.

Yes, Stan Twitter Is Already Using The Bald Emoji To Say “Wig Snatched” https://t.co/HLXl2HjlXl pic.twitter.com/hm3lWcmqjD — MTV News (@MTVNews) 1 ноября 2018 г.

Частота использования новых смайликов может отличаться от внимания в "Твиттере". Emojipedia просто проанализировала интерес со стороны пользователей.

В iOS 12.1 Apple добавила 158 новых эмодзи. Woozy Face заслужил отдельного внимания от фанатов iOS-устройств и ведущих западных медиа.