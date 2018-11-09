Доказано: ночные темы снижают энергопотребление экрана

На OLED-экранах яркость пикселей в разных участках и соответственно энергопотребление могут отличаться.

Google подтвердила, что ночные темы снижают энергопотребление экрана на смартфонах с OLED-экранами. Компания подробно рассказала об этом на Android Dev Summit, передаёт Slash Gear.

Компания представила статистику энергопотребления пикселями с максимальной яркостью при разных цветах. Выяснилось, что с чёрным цветом экрану требуется почти в шесть раз меньше энергии, чем с белым. Поэтому установка ночных тем должна снизить не только нагрузку на глаза, но и расход энергии.

Отмечается, что это распространяется только на смартфоны с OLED-дисплеями из-за их особенности — на таких экранах яркость пикселей на разных участках может отличаться.

Google уже добавила тёмные темы в YouTube и Android Messages. Компания также тестирует такой интерфейс на других фирменных сервисах.