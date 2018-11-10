Кажется, Galaxy S8, S8+ и Note 8 всё-таки получат новый интерфейс

Возможно, хиты корейского электронного гиганта 2017 года останутся актуальными и в 2019-м.

Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8 могут получить пользовательский интерфейс нового поколения One UI. Об этом сообщили сразу несколько авторитетных источников со ссылкой на компанию, включая Ice Universe Android Authority. Ранее сообщалось, что эти флагманы не получат его.

По их словам, разработчики Samsung занимаются оптимизацией нового пользовательского интерфейса для некоторых старых смартфонов. Возможно, это будут флагманы 2017 года, потому что они пользуются большой популярностью. В таком случае S8, S8+ и Note 8 получат One UI позже S9, S9+ и Note 9. Эти смартфоны получат новую оболочку в январе 2019 года вместе с Android Pie.

Samsung представила новый пользовательский интерфейс на Samsung Developer Conference. Он заменит Samsung Experience, который пришёл на смену Touch Wiz. One UI получила минималистичный дизайн. Главное нововведение — функция Focus Blocks. Она делит экран на просматриваемую область и область взаимодействия. Это должно сделать удобнее управление безрамочным смартфоном. Публичная бета-версия One UI будет доступна для разработчиков в США, Германии и Южной Корее.