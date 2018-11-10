Apple нашла брак в iPhone X и MacBook Pro и бесплатно их отремонтирует

Компания призвала пользователей проверить устройства на наличие брака. В случае подтверждения повреждённые компоненты будут заменены.

Apple на официальном сайте сообщила об обнаруженных дефектах в некоторых iPhone X и MacBook Pro 13, а также объявила о запуске программы бесплатной замены бракованных компонентов.

В iPhone X была найдена проблема с экраном. При отказе одного компонента матрица время от времени перестаёт реагировать на прикосновения. В MacBook Pro 13 обнаружен дефект в SSD-накопителе, из-за чего пользователь может потерять записанные на него данные. Производитель отметил, что брак может оказаться в ноутбуках со 128 и 256 ГБ, купленных в период с июня 2017 по июнь 2018 года.

Пользователи могут узнать о возможном дефекте устройства, введя серийный номер на сайте Apple. Если в их девайсах обнаружится брак, компания бесплатно заменит дисплей или SSD-накопитель.

Ранее компания расширила список устройств, которые могут быть отремонтированы в официальном сервисе. Туда были добавлены смартфоны и ноутбуки, выпущенные больше пяти лет назад.