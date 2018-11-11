Как AliExpress подтасовывает цены на распродаже 11.11. На примере смартфонов

11 ноября — китайский аналог "чёрной пятницы". Ежегодно в этот день AliExpress устраивает распродажи товаров. На примере "чёрных пятниц" мы знаем, как ретейлеры любят задирать ценники в дни масштабных акций. Лайф изучил предложения маркетплейса TMall и проверил честность кампании.

Для начала обозначим, какими должны быть скидки. В день распродажи ретейлер снижает цену и указывает предыдущую стоимость, что была именно до акции. Так он показывает, насколько покупателю выгоднее взять товар во время распродаж, а не в обычный день.

Пример того, какой должен быть ценник в день скидок, — Xiaomi Mi8. Версия субфлагмана на 64 ГБ в будни стоила 29 990 рублей, а на 128 — 32 990. В выходные стоимость смартфона опустилась до 29 090,30 и 31 670,40 соответственно. В ценнике ретейлер указал скидку в 4% и предыдущую цену, что была на неделе.

Аналогичная ситуация с Samsung Galaxy A7. В будни трёхкамерный смартфон стоил 26 990 рублей, а в дни скидок — 21 592. Магазин указал снижение цены относительно той, что была до распродажи. Тут всё прозрачно и честно: есть реальная скидка и есть правдивая информация, какую выгоду получит клиент, взяв смартфон именно 11-го числа.

Дела с продукцией Apple на TMall обстоят по-другому. iPhone X на 256 ГБ в пятницу стоил 75 990 рублей, 11 ноября цена флагмана опустилась до 71 752. Цена снизилась, да, но! В ценнике ретейлер указал, что стоимость снизилась с 91 990 рублей. Причём в пятницу ценник в 75 990 рублей также был отмечен со "скидкой".

То есть покупатель заходит на TMall и видит безрамочный айфон на 20 тысяч дешевле обычного — вау, надо брать! На деле же девайс продаётся дешевле всего на четыре тысячи, такая скидка привлекла бы в разы меньше внимания.

Фактически ретейлер не врёт. 91 990 рублей — стартовая стоимость смартфона в ноябре 2017 года, цена действительно опускалась с такого показателя. Но ко дню распродаж она снизилась на гораздо меньше процентов, чем указано, и покупатель извлечёт гораздо меньше выгоды, чем обещает продавец. Это такая очень аккуратная подтасовка.

Подобная ситуация происходит и с новыми iPhone. XS на 256 ГБ в пятницу стоил 98 970 рублей. 11-го числа на TMall за него просят 94 930,60 — скидка есть. Но она также была и до распродажи, а начальная стоимость указывалась в 100 990. Так процент скидки становится чуть выше, а товар — чуть привлекательнее.

Также с LG G7 ThinQ Samsung Galaxy S9: 59 990 — стартовая стоимость обоих смартфонов. У них она давно начала снижаться из-за низкого спроса. К примеру, в МТС G7 ThinQ без скидки стоит 42 990, на TMall — 43 990 со скидкой. С S9 ситуация сложнее: здесь он стоит действительно дешевле, чем у российских ретейлеров, но скидка идёт не с 59 990.

Ситуация типична для дня скидок. Причём в этот раз кампания прошла намного менее агрессивно, чем в прошлом году во время "чёрной пятницы": тогда магазины не только подтасовывали процент скидок, но и поднимали цены, таких товаров было в разы больше. Ниже три рекомендации, как извлечь выгоду из подобных дней и не повестись на яркую вывеску.

— Отслеживайте цены на интересные вам товары хотя бы за неделю до начала скидок. Так вы увидите реальную картину.

— Изучайте несколько маркетплейсов и не зацикливайтесь на любимом. Так можно найти более выгодный вариант и даже обнаружить липовую акцию. LG G7 ThinQ вам это доказал.

— Особенно внимательно отнеситесь к электронике прошлого года выпуска. Ретейлеры редко подтасовывают цены недавно выпущенных товаров. Например, на только вышедшие Samsung Galaxy Note 9 и Honor 8X акция не распространялась. Сделать подобное со старыми устройствами гораздо проще: как минимум за полгода их цены снизятся, у разных ретейлеров стоимость будет разниться, поправка ценника будет не так заметна. Кроме того, продавцы ставят задачу быстрее продать старую технику, поэтому продвигают её гораздо агрессивнее.