Apple может выпустить ещё один MacBook Air — чуть более мощный

В базе данных бенчмарка нашли ещё один ноутбук из Купертино. Его производительность чуть выше, чем у последних премьер.

Apple может выпустить MacBook Air с процессором Inter Core i7. Об этом сообщает Giz China.

Ноутбук с такими характеристиками был найден на Geek Bench. Отметим, что Air 2018 года продается исключительно с Inter Core i5.

В одноядерном тесте Air с Inter Core i7 набрал 4249 баллов, в многоядерном — 8553 балла. Для сравнения 13-дюймовый Air 2015 года выдает 3422 и 7171 соответственно.

Пользователи недовольны низкой производительностью новых MacBook Air. Возможно, модель с Inter Core i7 будет выпущена, чтобы незначительно решить эту проблему.

Обновлённый MacBook Air был представлен 30 октября в Нью-Йорке вместе с революционными iPad Pro. Планшет же показал высочайшую производительность — по мощности он почти сравнялся с топовым MacBook Pro 2018 на Intel Core i7.