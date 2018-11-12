Samsung произведёт миллион складных смартфонов к старту продаж

Руководство корейского электронного гиганта поделилось планами к старту продаж революционного устройства.

Samsung произведёт миллион складных смартфонов к началу продаж устройства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на генерального директора компании Ди Джея Коу.

Если спрос на девайс будет высоким, Samsung увеличит производство. Компания не планирует заменять классический смартфон таким устройством. Она позиционирует его как планшет, который можно положить в карман.

Прототип смартфона и гибкий дисплей Infinity Flex представили на Samsung Developer Conference. Там же было сказано, что массовое производство девайса начнётся в ближайшие месяцы.