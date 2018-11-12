AirPods получили стильный и прочный чехол из кожи

Новый аксессуар привлекательно выглядит и сделает кейс для беспроводных наушников прочнее.

Производитель аксессуаров для Apple Nomad представил кожаный чехол для беспроводных наушников AirPods. Ассортимент доступен на сайте компании.

Чехол доступен в двух цветах — чёрном и коричневом. Аксессуар создан совместно с компанией Horween, производящей кожаные изделия. Сообщается, что чехол также защитит кейс от падения и царапин.

Ранее Nomad представила беспроводную зарядку-подставку для iPhone. Такой аксессуар выпущен для путешествий и может заменить беспроводную зарядку Qi в поездках.