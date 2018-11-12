Xiaomi Mi A2 на чистом Android получил бета-версию Android Pie

Бюджетному смартфону стало доступно открытое тестирование операционной системы нового поколения.

Xiaomi Mi A2 получил бета-версию операционной системы Android Pie. Об этом сообщает Gizmo China со ссылкой на скриншоты пользователей смартфона.

В тестовой версии можно испытать новое управление жестами и функцию Adaptive Battery. Перед установкой рекомендуется прочесть инструкцию по пользованию бета-версией. Она нестабильна, неопытный пользователь может потерять данные, записанные на смартфон.

Xiaomi Mi A2 выпущен по программе Android One и работает на чистом Android без пользовательского интерфейса Xiaomi MIUI. Напомним, вместе с Mi A2 был выпущен упрощенный Mi A2 Lite.