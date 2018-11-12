OnePlus выпустит отдельную линейку смартфонов с 5G в начале 2019 года

Так основная линейка бренда продолжит следовать политике оптимального соотношения цены и качества в следующем году. При этом фанаты бренда смогут купить смартфон с 5G, чтобы опробовать тестовую версию сети.

OnePlus выпустит отдельную линейку смартфонов с поддержкой сетей нового поколения 5G. Об этом генеральный директор компании Карл Пэй рассказал испанскому CNET.

Первое устройство будет презентовано в начале следующего года. Это значит, что OnePlus 7 не будет первым смартфоном бренда с поддержкой сетей нового поколения.

Отмечается, что 5G-OnePlus будет дорогим. Так основная линейка бренда продолжит следовать политике оптимального соотношения цены и качества в следующем году.

OnePlus активно продвигает бренд в США. Ранее в Сети появились видео с очередями за OnePlus 6. Напомним, в 2019 году в Штатах будет тестироваться 5G.