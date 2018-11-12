Netflix для iOS оптимизировали под новые iPad Pro

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Netflix для iOS оптимизировали под новые iPad Pro

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Фото: © Flickr/Shardayyy

Новые планшеты вышли с экраном со скруглёнными краями. Это усложнило жизнь разработчикам.

Приложение Netflix на iOS оптимизировали под разрешение экранов новых iPad Pro. Об этом сообщает 9To5Mac.

Напомним, новые планшеты вышли без кнопки "Домой" и со скруглёнными краями экрана. В связи с этим разработчикам пришлось заняться отдельной оптимизацией приложений под устройства.

Также Netflix исправила баги в приложении и улучшила производительность. Конкретно о других изменениях компания не сообщила.

Apple выпустила две версии iPad Pro в 2018 году: 11- и 12,9-дюймовую. Они также интересны тонкими рамками, портом USB-C, Face ID и отсутствием кнопки "Домой".

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