Apple позволила настраивать силу вибрации в некоторых iPhone

Оказывается, её можно регулировать вместе с громкостью звука с помощью качельки громкости.

Пользователь Reddit нашёл пасхалку на безрамочных iPhone с iOS 12: на экране блокировки теперь можно настраивать силу вибрации.

Она регулируется с помощью качельки громкости, вместе со звуком вы будете настраивать и силу вибрации. В частности, вибрация срабатывает при нажатии на кнопку фонарика и камеры, расположенных на экране блокировки. Пасхалку можно проверить на них: нажмите на значки при разном уровне громкости, и сила вибрации будет также отличаться.

Напомним, в iOS 12.1 на новых iPhone появилась возможность регулировки глубины резкости Depth Control. Пользователь может настраивать степень размытости фона уже на готовом снимке.