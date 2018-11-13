Android позволит запустить на экране несколько приложений одновременно

Инженеры готовятся к выходу складных смартфонов и совершенствуют режим многозадачности.

Google усовершенствует в Android режим многозадачности: на устройстве смогут работать сразу несколько приложений одновременно. Об этом сообщает 9To5Google.

В актуальной версии работает только одно окно, тогда как другое стоит на паузе. В новой версии режима будут работать сразу все окна: вы сможете смотреть видео и параллельно переписываться в мессенджере, на экране будут и появляться новые сообщения, и воспроизводиться ролик. Такая возможность получит название multi-resume.

Google занялась улучшением режима многозадачности к выходу складных смартфонов. В 2019 году такие устройства точно представят LG, Samsung и Huawei. До их выхода усовершенствованную возможность можно будет опробовать на смартфонах с большим экраном, как в Samsung Galaxy Note.