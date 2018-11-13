Samsung представила Galaxy S9 и S9+ в оригинальном градиентном цвете

Флагманы, выпущенные весной этого года, получили ещё один вариант расцветки корпуса.

Samsung выпустила Galaxy S9 и S9+ в градиентном цвете "ледяной синий" для китайского мобильного рынка. Об этом сообщил в "Твиттере" инсайдер Ice Universe.

Samsung launched the "ice blue" Galaxy S9/S9+ in China.

Why not ice universe? pic.twitter.com/QNBj9ETQup — Ice universe (@UniverseIce) 13 ноября 2018 г.

Градиент расположен вертикально. Задняя панель вверху окрашена в голубой цвет, а внизу в белый, переход из одного цвета в другой плавный.

Вероятность появления таких смартфонов на других рынках не сообщается. Напомним, ранее Galaxy S9 и S9 вышли в золотистом цвете для китайского мобильного рынка, а позже появились и в других странах, в частности в России.