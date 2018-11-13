Apple Watch будут подглядывать за владельцем

Оснащённые камерой часы сделают носимый гаджет ещё в большей степени автономным от iPhone девайсом.

Apple запатентовала часы со встроенной камерой. Подобное устройство позволит общаться по видеосвязи и защитит виртуальный кошелёк пользователя, передаёт AppleInsider.

Согласно документации, камера будет встроена в дисплей часов, что позволит, например, общаться с друзьями по видеосвязи FaceTime, делать селфи и даже проводить защищённую бесконтактную оплату с помощью Face ID. Пока нет информации, собирается ли Apple выпускать подобный гаджет или патент останется только на бумаге.

Напомним, что последние умные часы от Apple (Apple Watch 4) были выпущены 12 сентября. Отличительными особенностями девайса являются система контроля за устойчивостью пользователя и функция ЭКГ.