VR-очки Facebook покажут видео YouTube с эффектом присутствия

Производитель анонсировал эту возможность в сентябре. Теперь она доступна пользователям.

Приложение YouTube VR стало доступно для VR-очков Facebook Oculus Go. Об этом сообщает Engadget.

Очки виртуальной реальности создают эффект присутствия во время просмотра контента популярного стримингового сервиса. Производитель анонсировал выход этого приложения на Oculus Go в сентябре на презентации Oculus Connect 5.

Oculus Go — бюджетная гарнитура виртуальной реальности от Facebook. Устройство представили в мае этого года. Минимальная стоимость нового девайса — 199 долларов.