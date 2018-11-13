Шереметьевская таможня выплатит Apple более 147 миллионов рублей по решению суда

Шереметьевская таможня обязана выплатить Apple более 147 миллионов рублей по решению Арбитражного суда Московской области, передаёт РИА Новости.
ООО "Эппл Рус" получит от таможни компенсацию за взыскание таможенных платежей. Организация вернёт представителю производителя электроники в России 42 миллиона 957 тысяч 187 рублей 84 копейки и доплатит 104 миллиона 172 тысячи 117 рублей 52 копейки.
Суд между Apple и Шереметьевской таможней начался из-за незаконного обложения пошлиной Apple Watch. Носимые девайсы облагались налогом в 10% из-за того, что считались часами, Apple же настаивала, что это устройства для передачи данных, которые по закону не облагаются пошлинами.
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