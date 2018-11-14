Аналитик назвал причины провала iPhone XR

Аналитик Минг Чи Куо назвал главные причины провала iPhone XR. Об этом сообщает MacRumors. Напомним, производитель смартфонов Apple Foxconn сократил производство модели из-за низкого спроса на неё.
По мнению исследователя, успеху XR помешали три причины: недоверие к бренду на китайском мобильном рынке, завышенные ожидания с учётом высокой цены за смартфон с одной камерой и проигранная конкуренция серии Huawei Mate 20 — эти смартфоны стоят столько же или дешевле, но предлагают больше возможностей.
Ранее тот же Куо сообщил, что XR должен стать хитом в Китае и обогнать iPhone 8 по числу продаж на старте. Отгрузки почти всех местных производителей смартфонов упали примерно на 10%. Аналитик ожидал, что доступный iPhone оживит мобильный рынок.
Слабый интерес к XR в первую очередь навредит поставщикам комплектующих, которые могут столкнуться с перепроизводством деталей. Также было с iPhone X зимой прошлого года, когда его продажи оказались ниже ожиданий.
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