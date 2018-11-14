Аналитик назвал причины провала iPhone XR

Он особо отметил низкий спрос на смартфон в Китае. Ранее ожидалось, что модель станет хитом прежде всего на этом рынке.

Аналитик Минг Чи Куо назвал главные причины провала iPhone XR. Об этом сообщает MacRumors. Напомним, производитель смартфонов Apple Foxconn сократил производство модели из-за низкого спроса на неё.

По мнению исследователя, успеху XR помешали три причины: недоверие к бренду на китайском мобильном рынке, завышенные ожидания с учётом высокой цены за смартфон с одной камерой и проигранная конкуренция серии Huawei Mate 20 — эти смартфоны стоят столько же или дешевле, но предлагают больше возможностей.

Ранее тот же Куо сообщил, что XR должен стать хитом в Китае и обогнать iPhone 8 по числу продаж на старте. Отгрузки почти всех местных производителей смартфонов упали примерно на 10%. Аналитик ожидал, что доступный iPhone оживит мобильный рынок.

Слабый интерес к XR в первую очередь навредит поставщикам комплектующих, которые могут столкнуться с перепроизводством деталей. Также было с iPhone X зимой прошлого года, когда его продажи оказались ниже ожиданий.