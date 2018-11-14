Android станет тёмным в режиме энергосбережения

Этому есть логичное объяснение: горя чёрным цветом, пиксели потребляют заряда почти в шесть раз меньше, чем при белом.

Операционная система Android автоматически перейдёт на тёмную тему при активации режима энергосбережения. Об этом сообщает Android Police.

Такое изменение должно выйти вместе с ноябрьским патчем безопасности. Оно распространится на рабочий стол и пакет приложений Google, сторонние программы продолжат работать.

Напомним, Google уже добавила тёмные темы в YouTube и Android Messages. Другие популярные приложения вроде Twitter или "ВКонтакте" также добавили такой интерфейс. Активировать его можно в настройках, у "Твиттера" просто нажать на месяц в меню.

Ранее сообщалось что тёмная тема снижает потребление энергии OLED-экрана. Горя чёрным цветом, пиксели потребляют заряда почти в шесть раз меньше, чем при белом.