Презентация смартфона "Яндекса" состоится 19 ноября

Первый телефон "Яндекса", судя по всему, будет иметь набор фирменных сервисов и голосовой помощник "Алиса".

"Яндекс" представит свой первый смартфон в понедельник, 19 ноября. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в компании.

Источник не сообщает о характеристиках девайса, также неизвестна и дата поступления аппарата в продажу. Тем не менее компания уже договорилась с "М.Видео" — об этом рассказали менеджеры ретейлера. Также известно, что "Яндекс. Смартфон" (предполагаемое название девайса) будет стоить 19 990 рублей.

Напомним, что в августе "Яндекс" обсуждал с ретейлерами цену устройства, но долго не мог договориться. Новость о разработке смартфона "Яндекса" появилась в июле, когда девайс заметили в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих.