Apple начала продавать восстановленные HomePod

Apple начала продавать официально восстановленные смарт-помощники HomePod. Девайс появился в ассортименте восстановленных устройств на сайте компании.
Цена восстановленного смарт-ассистента составляет $299. Напомним, новый HomePod стоит $349. Устройство появилось в продаже в феврале 2018 года.
Ранее Apple начала продавать официально восстановленные iPhone 8. Цена версии на 64 ГБ составляет $499, что на $100 ниже стоимости нового экземпляра.
Восстановленные устройства проходят те же тесты, что и новые, перед выходом в продажу. При обнаружении поломок неисправные компоненты заменяются.
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