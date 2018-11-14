Apple начала продавать восстановленные HomePod

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Apple начала продавать восстановленные HomePod

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Фото © AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Такая смарт-колонка появилась на сайте производителя. Она стоит на $50 меньше новой.

Apple начала продавать официально восстановленные смарт-помощники HomePod. Девайс появился в ассортименте восстановленных устройств на сайте компании.

Цена восстановленного смарт-ассистента составляет $299. Напомним, новый HomePod стоит $349. Устройство появилось в продаже в феврале 2018 года.

Ранее Apple начала продавать официально восстановленные iPhone 8. Цена версии на 64 ГБ составляет $499, что на $100 ниже стоимости нового экземпляра.

Восстановленные устройства проходят те же тесты, что и новые, перед выходом в продажу. При обнаружении поломок неисправные компоненты заменяются.

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